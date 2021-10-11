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Taşkent’te Şehitler anıldı

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Taşkent’te Şehitler anıldı
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Taşkent Spor Kulübünün, Taşkent Muhtarlığı ve Dikmen Belediyesinin katkılarıyla köye kazandırdığı halı sahada ilk turnuva, Taşkent Şehitleri anısına gerçekleştirildi.
Taşkent Şehitleri 1. Halı Saha Anı Turnuvası adı altında düzenlenen turnuvada Taşkent Spor Kulübü ile Dikmen Gücü Spor Kulübünün çeşitli yaş kategorilerindeki takımları maç yaptılar. Bu maçlardan sonra Taşkentlilerin oluşturduğu takımlar arasında maçlar oynandı.
Maçlardan sonra takımlara madalyalarını Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi ile Taşkent’in ileri gelenleri taktılar.
 
 
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