Acil kan aranıyor. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen kazada ağır yaralanan Veli Umut Erkal için çok acil 0 RH POZİTİF kana ihtiyaç vardır.
Duyarlı vatandaşların Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmesi rica olunur.
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