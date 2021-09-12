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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen kazada ağır yaralanan Veli Umut Erkal için çok acil 0 RH POZİTİF kana ihtiyaç vardır.
Duyarlı vatandaşların Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmesi rica olunur.
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