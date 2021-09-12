Test sayısı düştü, pozitif vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.478 olup, 91'i yerel 134 pozitif vakaya rastlanırken, 212 kişi taburcu edildi. 5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 91 kişi ise yerel vakadır.

Pozitif vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 35 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi İskele, 7 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

12 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.478

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 134

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38

Yerel Vaka Sayısı: 91

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .588.785

Toplam Vaka Sayısı: 18.082

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.251

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1760

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı:1580

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 71

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 297

