Test sayısı düştü, pozitif vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.478 olup, 91'i yerel 134 pozitif vakaya rastlanırken, 212 kişi taburcu edildi. 5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 91 kişi ise yerel vakadır.
Pozitif vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 35 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi İskele, 7 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.478
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 134
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38
Yerel Vaka Sayısı: 91
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .588.785
Toplam Vaka Sayısı: 18.082
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.251
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1760
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı:1580
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 71
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 297
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