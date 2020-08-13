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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
KTÖS üyesi Hüseyin Oker’in by-pass ameliyat için AB RH ( - ) kana ihtiyacı var.
Kan vermek isteyenlerin 0533 8627844 telefon numarasına ulaşmaları önemle rica edilir.
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