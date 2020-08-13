Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu bölge ilkokullarını bünyesine kattı

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kırıkkale, Erdemli, Dilekkaya ve Yiğitler’deki ilkokul öğrencileri de Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na dahil oldu

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet ve Okul Aile Birliği Başkanı Özge Kasapoğlu bugün (13.08.2020), Yiğitler Muhtarı Raşit Özsağlam ve Erdemli Muhtarı Kamil Şenocaklı ile birlikte Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Müdür Sözer Özkaramehmet, Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kırıkkale, Erdemli, Dilekkaya ve Yiğitler’deki ilkokul öğrencilerinin de Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na dahil olmalarının ardından okul nüfusunun çoğaldığını kaydederken, Değirmenlik Belediyesi’nin de bu bağlamda okula katkısının tam olduğunu söyledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e çalışmalarında başarılar dileyen Özkaramehmet, “Yerel yönetimler bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.

Başkan Ali Karavezirler ise konuşmasında; Yiğitler, Kırıkkale ve Erdemli’nin ardından 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Dilekkaya İlkokulu öğrencilerinin de Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda eğitim göreceğinin altını çizerken, geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonra da Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun yanında olacağını muhtarların nezdinde belirtti.

Korona döneminde yaşanan sıkıntılara da değinen Karavezirler, eğitimin bu süreçte ciddi sıkıntı yaşadığını ancak, Değirmenlik Belediyesi olarak, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birlikleri ile işbirliği içerisinde tüm okullara eşit şekilde destek olunacağını ifade etti.

