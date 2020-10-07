Acil Durum Hastanesi gün sayıyor

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Acil Durum Hastanesi gün sayıyor

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Türkiye tarafından Lefkoşa'da yaptırılan KKTC Acil Durum Hastanesi’nin hastanenin kısa süre sonra hizmete girmesi öngörülüyor

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Acil Durum Hastanesi gün sayıyor
 
 
Türkiye tarafından Lefkoşa'da yaptırılan "KKTC Acil Durum Hastanesi"nin inşaat çalışmaları son sürat devam ederken, hastanenin kısa süre sonra hizmete girmesi öngörülüyor.
Başkent Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin bulunduğu alan içerisinde inşa edilen KKTC Acil Durum Hastanesinin büyük bir bölümü tamamlandı. İlk etapta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadelede kullanılacak hastane, salgın sonrasında da KKTC halkının hizmetinde olacak.
Tam teşekküllü ve donanımlı olarak inşa edilen hastane inşaatında yaklaşık 500 işçi ile 51 iş makinesi, 7 gün 24 saat çalışıyor.
Pencere ve kapıların montajına devam edilen hastane inşaatında, elektrik ve mekanik imalatlarla hasta odalarının zemin kaplamalarıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.
Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek
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