Acil Durum Hastanesi gün sayıyor

Türkiye tarafından Lefkoşa'da yaptırılan KKTC Acil Durum Hastanesi’nin hastanenin kısa süre sonra hizmete girmesi öngörülüyor
Türkiye tarafından Lefkoşa'da yaptırılan "KKTC Acil Durum Hastanesi"nin inşaat çalışmaları son sürat devam ederken, hastanenin kısa süre sonra hizmete girmesi öngörülüyor.
Başkent Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin bulunduğu alan içerisinde inşa edilen KKTC Acil Durum Hastanesinin büyük bir bölümü tamamlandı. İlk etapta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadelede kullanılacak hastane, salgın sonrasında da KKTC halkının hizmetinde olacak.
Tam teşekküllü ve donanımlı olarak inşa edilen hastane inşaatında yaklaşık 500 işçi ile 51 iş makinesi, 7 gün 24 saat çalışıyor.
Pencere ve kapıların montajına devam edilen hastane inşaatında, elektrik ve mekanik imalatlarla hasta odalarının zemin kaplamalarıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.
Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek