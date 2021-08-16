Acil AB RH+ kana ihtiyaç var

Lwfkoşa sakini Fethi Günalp'ın Dr. B. Nalbantoğlu Hastanesi, Onkoloji servisinde yatan eşi için AB Rh pozitif kana acil olarak ihtiyaç vardır...
Kan vermek isteyenlerin Kan Bankasında Arife Günalp adına bağış yapabilirler.. Ulaşım sorunu olanlar 0533 888 10 88 telefonu ararlarsa oldukları yerden alınıp geri götürülecektir.
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