Covid-19 bir can daha aldı

Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor. Covid-19 tedavisi gören ve üç gün önce yoğun bakım servisine alınan 93 yaşındaki kadın G.T bugün hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 43'e yükseldi.

Covid-19 tanısıyla 13 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 93 yaşında ( Kadın) G.T Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın hipertansiyon rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.