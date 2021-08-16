Covid-19 bir can daha aldı

Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor. Covid-19 tedavisi gören ve üç gün önce yoğun bakım servisine alınan 93 yaşındaki kadın G.T bugün hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 43'e yükseldi.
Covid-19 tanısıyla 13 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 93 yaşında ( Kadın) G.T Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın hipertansiyon rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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