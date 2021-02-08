Açık iş kollarında çalışanlar hemen aşılanmalı

Dr. Faiz Sucuoğlu, kapanmayan iş kollarında çalışanların hemen aşılanması gerektiğine dikkat çekti



Ulusal Birlik Partisi milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, kapanmayan iş kollarında çalışanların hemen aşılanması gerektiğine dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Değerli dostlar, Bulaştan korunmanın yolları artık herkes tarafından biliniyor ve kısmen de olsa uygulanmaya çalışılıyor.

Esas önemli olan birinci derecede risk gurubunu oluşturan mesleklerin hızlı bir şekilde aşılanmasıdır. Hatta öncelik verilmesidir. Polislerimiz, market çalışanları, kasaplar, eczacılar, fırın çalışanları, kreş çalışanları, paket servisi yapanlar, gümrük çalışanları, banka çalışanları, hava limanı çalışanları Vb. Kısacası kapanmada çalışmaya devam eden meslek gurupları, sağlık çalışanlarında olduğu gibi, öncelikle aşılanmak zorundadır.

Dün (önceki gün) olumsuz örneği polislerimizde yaşadık, onlarca polisimiz karantinadadır. Bu üzücü örneklerin yaşanmaması için, kapanmayan iş kollarında çalışanlar hemen aşılanmalıdır.”

