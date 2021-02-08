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Salgının seyri değişebilir

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HP Milletvekili, moleküler genetik uzmanı Jale Refik Rogers, “Varyantın bulunması ülkemizde salgının seyrini ciddi anlamda değiştirme potansiyeli olan bir bulgudur” diye konuştu

Salgının seyri değişebilir
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Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili, moleküler genetik uzmanı Jale Refik Rogers, KKTC’de koronavirüsün mutant varyantı bulunmasının ülkede salgının seyrini “olumsuz anlamda etkileyebileceği” uyarısında bulundu.
Rogers, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:
“Bir üniversitemiz ülkemizde koronavirüs B.1.1.1.7 mutant varyantının saptandığını açıkladı. Bu varyantın bulunması ülkemizde salgının seyrini ciddi anlamda değiştirme potansiyeli olan bir bulgudur.
Koronavirüs B.1.1.1.7 varyantı virüsün bulaşma hızını artıran ve hastalığın seyrini değiştirebilecek bir türdür.
Üniversitemizin Sağlık Bakanlığı ile bu verileri paylaşması büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonra vakit kaybetmeden Bulaşıcı Hastalıklar yasasında öngörülen Laboratuvar Komitesini ivedilikle kurarak, ülkemizde kamu ve üniversitelerde Moleküler Tanı çalışmaları yapan Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik uzmanı kişileri bu komiteye davet ederek, bu varyantla ilgili verileri değerlendirmeli, bundan sonrası için virüs analizleri için nasıl bir işbirliği yapılabileceğini , bu varyantın yayılımının yakından takip edilmesinin sağlaması için gerekli planlamayı ivedilikle yapmalıdır.
Ülkemizde bu varyantın dominant tür olarak yayılması ve önünü kesmek için gerekli önlemler alınmaması durumunda bu salgında yeni bir dalga anlamına gelecektir. Koronavirüsün hangi varyantı olduğuna bakılmaksızın halk olarak almamız gereken önlemler aynıdır. Maske, mesafe, hijyen.
 
 
 
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