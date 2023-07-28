“Yalnız bırakıldık”

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin yenileme çalışmalarını gönüllü olarak üstlenen Kamtek Direktörü Ali Kamacıoğlu, bu süreçte yalnız bırakıldıklarını ve muhatap bulmada sıkıntı yaşadıklarını anlatarak “Eleştiri yapılıyor ama yardım eden yok” ifadelerini kullandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ni ziyaret ederek, tadilat çalışmalarını inceledi.Ziyarette, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki yenileme çalışmalarını gönüllü olarak üstlenen China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry ve Kamtek Direktörü Ali Kamacıoğlu ile Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güneş ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins de hazır bulundu.Bakımevinde yürütülen tadilat çalışmaları incelenirken, yaşanan birtakım aksaklıkların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatının en kısa sürede tamamlanmasını istediklerini söyleyerek, ülkede engellilere ve yaşlılara hizmet verecek bina eksikliği bulunduğunu belirtti.China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry ve Kamtek Direktörü Ali Kamacıoğlu'na teşekkür eden Taçoy, Vakıflar İdaresi, Sağlık Bakanlığını, Sosyal Hizmetler Dairesi ve sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle çalışmaların tamamlanacağını ve binanın hizmete gireceğini söyledi.Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile de görüşmeler yaptıklarını, onların da yardımcı olduklarını kaydetti.Kamtek Direktörü Ali Kamacıoğlu da, bir buçuk yıldan beri Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki tadilat çalışmalarını sürdürdüklerini, çatıyı değiştirmek şeklinde başlanan işin binadaki çökmeler ve diğer altyapı sorunları nedeniyle tüm binanın yenilenmesi olarak devam ettirildiğini belirtti.“Buradaki durumu görünce vicdanımız sadece çatıyı değiştirmeye elvermedi ve tüm binayı sökmek ve tadil etmek zorunda kaldık” diyen Kamacıoğlu, bu süreçte yalnız bırakıldıklarını, muhatap bulmada sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.Kamacıoğlu, “Burası hepimizin, bizim tek amacımız yardım etmek. Eleştiri yapılıyor. Ama yardım eden yok” dedi.China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry de, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki durumu gördükten sonra yardım etmeye karar verdiği söyleyerek, “Burası çok kötü durumdaydı. Çatıyı yenilemek olarak başladık ama tüm binayı yeniledik” dedi.Choudry, en kısa zamanda binayı tamamlamak ve teslim etmek istediklerini dile getirerek, her kesimin üzerine düşmesini yapması gerektiğini ifade etti.Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, bakımeviyle ilgili yıllarca uyarıda bulunduklarını söyleyerek, bir buçuk yıldan beri teslim edilmesini beklediklerini belirtti.Jenkins, bölgedeki yoksul ve yaşlılar için bakımevinin önem taşıdığını kaydederek, kısa sürede bitirilerek, hizmete sunulması gerektiğini söyledi.“Burası 40 dönümlük devlet arazisi üzerindedir. Bu arazinin birilerine gitmesine göz yumamayız” diyen Jenkins, gönüllü çalışanlara destek olarak, koordinasyon eksiklerini çözerek binanın bitirilmesini istediklerini belirtti.Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güneş de, hayırseverlerin tadilat çalışmalarını sürdüklerini dile getirdi.Güneş, Vakıflar İdaresi’nin paydaşlarla birlikte üzerine düşeni yapacağını ifade etti.