"Abdülhamid Han’ın bir sonraki durağı Kıbrıs MEB’i"

Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın, Yörükler-1 kuyusundan sonraki çalışma noktasının, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB içerisinde, “6 ve 7 numaralı parsellerin kuzey bölümlerinde olacağı iddia edildi





Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın, Yörükler-1 kuyusundaki görevinin ardından takip edeceği rotayla ilgili tahminler ve varsayımlar Rum medyasında yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros “Yeni Durak Kıbrıs MEB’i… Ankara, Sondaj Gemisinin Sonraki Görevinin Hazırlıklarını Yapıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Türkiye’nin, bundan sonra atacağı adımlar konusunda bütün ihtimalleri açık bırakarak, Rum yönetimi ve Yunanistan’ı “sürekli prizde tutmak istediği” yorumunda bulundu.

Gazete, yeni sondaj gemisinin bir sonraki çalışma noktasının, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB içerisinde, “6 ve 7 numaralı parsellerin kuzey bölümlerinde olacağını” yazdı ve Türkiye’nin, daha önce yapılan sismik araştırma da yaptığı bölgede doğal gaz yatakları olduğuna dair verilere sahip olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin daha önce Doğu Akdeniz’de “güç gösterisi yapmak maksadıyla” faaliyet gösterdiğini ancak şu anda hedefinin 2023’e kadar doğal gaz ve petrol bulmak ve çıkartmak olduğunu belirten gazete “Erdoğan doğal zenginliği ve MEB’i kapmak istiyor” yorumunu yaptı.



