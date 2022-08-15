“GÜNSEL, yarınlara güvenimizi perçinleyen büyük bir proje”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, test sürüşü yaptı ve seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tatar, GÜNSEL'in, ülkemize umut veren ve yarınlara güvenimizi perçinleyen büyük bir proje olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GÜNSEL’i ziyaret ederek, KKTC’nin yerli otomobilinin seri üretim hazırlıkları ile ilgili bilgi aldı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan GÜNSEL Üretim Tesisleri’ne gelen Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel karşıladı. Test sürüş alanında GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar’a, sonrasında GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkıları anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirildi.Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan GÜNSEL üretim tesislerini ziyaret ederek, test sürüşü yapan ve seri üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “GÜNSEL, ülkemize umut veren, yarınlara güvenimizi perçinleyen büyük bir projedir. Bu büyük projeye inanan, yatırım yapan ve bizlere umut olan başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere Günsel Ailesi’ne ve elektrikli otomobil GÜNSEL’e emek veren mühendis ve tasarımcılara şükranlarımı sunuyorum” dedi.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in yaptığı sunumu “etkileyici” olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Gerçekleştirilen sunumu dinlerken ülkemizin geleceğine olan inancım katlanarak arttı. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni; teknoloji, otomobil ve mühendislik ihraç eden; gençlerimize nitelikli iş gücü imkanı sağlayan ve dış ticaret açığımızı kapatarak dış ticaret fazlası veren bir ülkeye dönüştürmek için verilen bu mücadele ve inançtan etkilenmemek mümkün değil” dedi.ÜNSEL B9 ile gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından, GÜNSEL mühendislerine de seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizin neler başarabileceğini gösterdiğiniz için hepinizle gurur duyuyorum” dedi.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL, sadece kendi faaliyetleri ile değil etrafında yaratacağı otomotiv yan sanayi, mühendislik ve teknoloji faaliyetleri ile de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacak.”