“ABD’den daha fazla adalet bekliyoruz”

ABD Kongre Üyesi Sessions ile görüşen Meclis Başkanı Töre, ABD’den beklentilerinin daha fazla adalet olduğunu belirtti. Sessions ise “Ben her zaman adaletten yanayım” dedi







Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen ABD Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Pete Sessions’ı kabul etti.

Töre, ABD’li Kongre Üyesini, “Haketmediğimiz ambargolara tabii tutuluyorken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelip bizleri dinleme cesaretinizden dolayı sizlere teşekkür ederim” diyerek karşıladı.

Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs Türklerinin her zaman iyi niyet ve iş birliği ruhu ile hareket ettiğini ve bu iradelerini de Kıbrıs müzakereleri süresince ortaya çıkan çözüm planlarına “evet” diyerek ortaya koyduklarını belirtti. Töre, Rum tarafının ise bir ortaklık devleti çatısı altında yaşama iradesine sahip olmadığını, refahı ve yönetimi Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istemediğini açıkça gösterdiğini anlattı.

Töre, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları çerçevesinde, kendi kendini yönetme iradesini ortaya koyarak ilan ettikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık uluslararası toplum tarafından tanınmasının vaktinin geldiğini söyleyerek, Amerika Birleşik Devletleri’nden beklentilerinin daha fazla adalet olduğunu belirtti.

Pete Sessions ise konuşmasında, “Hiçbir zaman ifade etmekten çekinmiyorum, ben her zaman adaletten, denge ve doğruluktan yanayım. Adaletsizliklerle ilgili aslında söylenebilecek pek çok şey vardır. Geçmişte Güneyi de ziyaret ettim, şimdi ise Kuzeyi ziyaret etmenin son derece doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, sizlerin de görüşlerini duymaktan son derece mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.



