"ABD'nin adımı çözüme katkı sağlamaz"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır." ifadesini kullandı.

Aksoy, ABD’nin GKRY’yi IMET programına dahil etmesi hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

ABD'nin 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca GKRY’yi söz konusu programa dahil ettiğini açıkladığına işaret eden Aksoy, KKTC makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini dile getirdi.

Aksoy, Ada’daki iki tarafa eşit muamelenin bir Birleşmiş Milletler (BM) ilkesi olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de defaatle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri adımlar Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamamakta, aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır.

İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır."