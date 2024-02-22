“İki devletli çözümden geri adım yok”

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm siyasetinden geri adım olmayacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Bağcılar Belediyesi’nde yer alan ve T.C. Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği ortaklığında hazırlanan “İzler Silinmeden” isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlı’nın 350 yıldan fazla adanın sahibi olduğunu ve adada çok sayıda eser bıraktığını anlattı.

İngiltere’nin adayı ilhak etmesine rağmen Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman boyun eğmeden toprağını koruduğunu ifade eden Tatar, verilen mücadele ve çekilen acılar sonrası devletine, bağımsızlığına kavuştuğunu, yeni bir başlangıca imza attığını söyledi.

KKTC devletinin şimdi de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uluslararası alanda yer almaya başladığını ifade eden Tatar, adada artık iki devlet olduğunu ve yeni siyaset, iki devletli çözüm siyasetinden geri adım olmayacağını kaydetti.

Adada iki devletin işbirliğiyle bir çözüm bulunabileceğine işaret eden Tatar,

KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak ilelebet yaşayacağını ve bayrağın dalgalanacağını vurguladı.

