9 araç daha trafikten men edildi

Güzelyurt’ta önceki akşam polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 387 araç sürücüsü kontrol edildi.50’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 82 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 9 araç ise trafikten men edildi.