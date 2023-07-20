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9 araç daha trafikten men edildi

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9 araç daha trafikten men edildi
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Güzelyurt’ta önceki akşam polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 387 araç sürücüsü kontrol edildi.
50’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 82 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 9 araç ise trafikten men edildi.
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