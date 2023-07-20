Akaryakıta bir zam daha

95 ve 98 oktan benzine 1.21 TL, Euro Diesel'e 0.74, gazyağına ise 0.66 TL zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 6’ncı zam yapıldı.

Dün gece yarısı yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre; 95 ile 95 oktan benzin fiyatı 1.21 TL, Euro Diesel fiyatı 0.74 TL, gazyağı fiyatı ise 0.66 TL arttı.

Yeni düzenlemeye göre; 95 oktan benzin 26.05 TL’den 27.26 TL’ye,

98 oktan benzin ise 26.60 TL’den 27.81 TL’ye çıktı.

Ayrıca Euro Diesel 24.11 TL’den 24.85 TL’ye,

gazyağı ise 24.11 TL’den 24.77 TL’ye yükseldi.

