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Akaryakıta bir zam daha

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95 ve 98 oktan benzine 1.21 TL, Euro Diesel'e 0.74, gazyağına ise 0.66 TL zam geldi

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Akaryakıta bir zam daha
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Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 6’ncı zam yapıldı.
Dün gece yarısı yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre; 95 ile 95 oktan benzin fiyatı 1.21 TL, Euro Diesel fiyatı 0.74 TL, gazyağı fiyatı ise 0.66 TL arttı.
Yeni düzenlemeye göre; 95 oktan benzin 26.05 TL’den 27.26 TL’ye,
98 oktan benzin ise 26.60 TL’den 27.81 TL’ye çıktı.
Ayrıca Euro Diesel 24.11 TL’den 24.85 TL’ye,
gazyağı ise 24.11 TL’den 24.77 TL’ye yükseldi.
 
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