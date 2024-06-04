banner913
banner932
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
13 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
21 0
 
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
22 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
24 0
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
31 0
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
Kuzey Kıbrıs'ta İşgücü Piyasası Trendleri: Fırsatlar ve İşe Alım
31 0
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
17 0
banner1032
banner1038

"Yakalanmasaydı birçok kişiyi zehirleyecekti"

banner1020

Metehan Sınır Kapısı’ndan iki ayrı tarihte 120 gram kokain, 330 gram hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucuların yanı sıra bir adet silah ve 53 mermi ithal eden Kemal Saraç, 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yargıç, sanık için "Yakalanmasaydı birçok kişiyi zehirleyecekti" dedi

banner974
"Yakalanmasaydı birçok kişiyi zehirleyecekti"
banner971
Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan iki ayrı tarihte 120 gram kokain, 330 gram hintkeneviri ve az miktarda MDMA türü uyuşturucuların yanı sıra 1 adet glock marka silah ve 53 mermi ithal eden Kemal Saraç hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.
Yargıç, sanığın kokain, hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucu ile silah ve mermi ithal ve tasarrufu suçlarından yargılandığını belirtti.
Yargıç, sanığın 2023 yılı içerisinde Aralık ayında iki kez Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a Metehan Sınır Kapısından uyuşturucu ithal ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın işlediği kokain ithal suçunun 20 yıl, hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucu ithal suçlarının ise 15 yıl hapis öngördüğünü ifade etti.
Yargıç, sanığın bu dava altında dikkate alınan ateşli silah ithal ve tasarrufu suçunun ise 10 yıl hapis cezasına öngördüğüne değindi.
Ağır ceza yargıcı, sanığın uyuşturucuları ithal etmesindeki amacın ticari olduğunun ortada olduğuna vurgu yaptı. Uyuşturucu suçlarının yaygın ve toplum sağlını tehdit eden suçlar olduğunu kaydeden yargıç, bu tür suçları işleyenlere ibret verici, işlemek isteyenleri ise caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.
Yargıç, sanığın ithal ettiği kokainin en tehlikeli uyuşturucu türleri arasında bulunduğunu ifade ederek, “Eğer yakalanmasaydı birçok kişiyi zehirleyecekti” dedi. Candaş, sanığın sabıkasız oluşunu ve suçunu kabul ederek, adaletin tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 6 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.