750.000 TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa'da satıldı

15 Kasım Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanmız Abdulkadir Yalnız tarafından satılan "83764" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2020 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye "83764" numaralı bilete isabet etti.

Rekor satış yapıldı

15 Kasım özel çekilişi için satışa çıkan 100 bin adet biletin tümü satıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği özel çekilişin büyük ikramiyesi Lefkoşa bölgesine gitti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2.000.000 TL ve toplam ikramiye 4.486.250 TL olacak. Bilet fiyatı 40 TL olarak yarından (16 Kasım 2020) itibaren satışa sunulacak.

15 KASIM ÖZEL ÇEKİLİŞİ

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

83764

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

62728

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

87602

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

80590

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02133

46177

55407

69111

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10879

25055

33573

61961

90322

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22143

25988

26351

45571

54503

55836

56309

57125

57906

58470

78219

80647

80733

94165

95255

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10237

52270

54654

56835

58604

62995

69166

73236

77258

77982

82135

85071

85179

86267

88155

88597

88691

93284

94131

94592

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05604

10411

10445

13650

16635

19305

30424

34226

37428

38489

47839

48990

57273

58631

62953

72972

82513

86309

87837

94621

750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

03764

13764

23764

33764

43764

53764

63764

73764

80764

81764

82764

83064

83164

83264

83364

83464

83564

83664

83704

83714

83724

83734

83744

83754

83760

83761

83762

83763

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83769

83774

83784

83794

83864

83964

84764

85764

86764

87764

88764

89764

93764

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

458

626

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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98

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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