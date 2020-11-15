750.000 TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa'da satıldı

15 Kasım Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanmız Abdulkadir Yalnız tarafından satılan "83764" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2020 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye "83764" numaralı bilete isabet etti.
Rekor satış yapıldı
15 Kasım özel çekilişi için satışa çıkan 100 bin adet biletin tümü satıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği özel çekilişin büyük ikramiyesi Lefkoşa bölgesine gitti.
Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak
31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2.000.000 TL ve toplam ikramiye 4.486.250 TL olacak. Bilet fiyatı 40 TL olarak yarından (16 Kasım 2020) itibaren satışa sunulacak.
15 KASIM ÖZEL ÇEKİLİŞİ
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
83764
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
62728
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
87602
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
80590
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02133
46177
55407
69111
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10879
25055
33573
61961
90322
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22143
25988
26351
45571
54503
55836
56309
57125
57906
58470
78219
80647
80733
94165
95255
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10237
52270
54654
56835
58604
62995
69166
73236
77258
77982
82135
85071
85179
86267
88155
88597
88691
93284
94131
94592
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05604
10411
10445
13650
16635
19305
30424
34226
37428
38489
47839
48990
57273
58631
62953
72972
82513
86309
87837
94621
750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
03764
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33764
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82764
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87764
88764
89764
93764
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
458
626
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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98
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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