Türkiye’den 2020’de ilk galibiyet

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya'yı 3-2 yendi ve 2020 yılındaki ilk galibiyeti aldı

A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Rusya'yı ağırladı. Ay-yızldızlı ekibimiz, Rusya'yı 3-2 yendi.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Türkiye puanını 6'ya yüseltirken, Rusya ise 8 puanda kaldı.

A Millilerin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada Cenk Tosun (penaltıdan) attı.

Rusya'nın golleri 11. dakikada Cheryshev, 57. dakikada da Kuzyaev'den gelirken; 24. dakikada Semenov kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

A Milliler, 1 yıllık aranın ardından galibiyetle tanıştı. Son olarak EURO 2020 Elemeleri’ndeki son maçında deplasmanda Andorra’yı mağlup eden A Milliler, Rusya galibiyetiyle yaklaşık 1 yıl sonra 3 puanla tanıştı. Milliler, Rusya maçında 2020 yılındaki ilk galibiyetini de almış oldu.

