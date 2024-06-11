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718 üreticiye yaklaşık 142 milyon TL çiğ süt bedeli ödendi

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718 üreticiye yaklaşık 142 milyon TL çiğ süt bedeli ödendi
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Süt Endüstrisi Kurumu, 718 üreticiye yaklaşık 142 milyon TL çiğ süt bedeli ödediğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 - 30 Nisan devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedeli olan 141 milyon 738 bin 607 TL 21 kuruş bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
 
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