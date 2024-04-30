1 Mayıs'a ortak kutlama

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlenecek

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu'na üye sivil toplum örgütleri PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, 1 Mayıs'ta ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinlik için ortak basın açıklaması yaptı.

Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde saat 11.30'daki basın açıklamasını Kıbrıslı Türk sendikalar adına DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, Rum sendikalar adına PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus yaptı.

Aşam, dünya kurulduğundan bu yana zamanın değişmesine rağmen ezen ve ezilen düzeninin, aynı zamanda sömürünün devam ettiğini kaydetti ve 1886'dan bu yana devralınan emek mücadelesini sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Aşam, istikrarlı ve birleşmiş bir Kıbrıs'ın olmadığı bir yerde emekçi haklarının da istikrarının olamayacağını belirterek, Crans Montana'da dondurulan Kıbrıs görüşmelerinin sonuç odaklı olarak yeniden başlaması ve sonuca ulaştırılmasının hem bölge hem Kıbrıs adası adına istikrarı sağlayacağını, çalışanların mücadelesinin de böylelikle anlam kazanacağını aktardı.

Aşam, 1 Mayıs etkinliği için ara bölgede olmayı planlayanların geçiş için kimlik kartlarını beraberlerinde getirmeleri gerektiğini hatırlattı.

HARALAMBUS

PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus da bu yılki 1 Mayıs'ın hem Kıbrıs hem dünyada işçiler tarafından;neo-liberal politikaların emekçi haklarına saldırısı, dünyadaki savaşlar, İsrail'in giriştiği soykırım, "ülkede yaşanan bölünmüşlük" ve bir türlü sonlandırılamayan barış müzakereleri vb. zor ve ağır koşullar altında karşılanacağını kaydetti.

Bu yıl 1 Mayıs'ta vermek istedikleri net mesajın, "artan pahalılığa ve emekçi kesimin yoksullaşmasına karşı politikalar geliştirilmesi" olduğunu aktaran Haralambus, barış ve çözümün olmadığı koşullarda Kıbrıslı Türk, Rum, Latin, Maronit, Ermeni olsun tüm kesimlerin haklarının daraldığının görüldüğünü bununsa çaresinin çözümden geçtiğini kaydetti.

Haralambus, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması adına Kıbrıs'taki liderlere BMGS Antonio Guterres'i Adaya davet etme çağrısında da bulundu.

1 MAYIS'TA "BARIŞ VE SOSYAL ADALET İÇİN OMUZ OMUZA" ETKİNLİĞİ ARA BÖLGEDE...

1 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs'tan sivil toplum örgütü ve kuruluşlar, saat 09.30'da Lefkoşa Kuğulu Park'ta buluşup saat 11.00'de ara bölgede Güney Kıbrıs'tan gelip etkinliğe katılacaklarla buluşmak üzere Ledra Palas sınır kapısına hareket edecek.

Güney Kıbrıs'tan katılacaklarsa, saat 10.00'da Eleftheria Meydanı'nda ön mitingde bir araya gelip, saat 11.00'de ara bölgedeki etkinlikte olacak şekilde hareket edecek.

Buluşmanın ardından hazırlanan ortak bildiri iki dilde okunacak ve Kulis Theodoru ile Umut Albayrak konseri yapılacak.

