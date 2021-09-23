2020-2021 üretim yılı kuraklık haritası yayınlandı. Toplamda 61 köy kuraklıktan etkilendi. Kuraklıktan en çok etkilenen bölge Orta Mesarya oldu



Genel Tarım Sigortası Fonu, 2020-2021 üretim yılı kuraklık zararı değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak kuraklık haritasını yayınladı.

Kuraklıktan en çok etkilenen bölge Orta Mesarya oldu. Lefkoşa bölgesinden 17, Girne bölgesinden 1, İskele bölgesinden 5 köy derecelerine göre kuraklık kapsamına alındı. Yüzde 90 kuraklığın tespit edildiği köylerin büyük çoğunluğunu Gazimağusa bölgesindeki köyler oluşturdu. Bu bölgedeki 38 köy için kuraklık ilan edildi. 2020-2021 üretim yılında toplam 61 köyün kuraklıktan etkilendiği açıklandı. Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde ise kuraklık kapsamına giren köy olmadı.

Kuraklıktan zarar gören toplam 61 Köy (360.000 Dönüm), Kadastral Pafta/Plan Taksimatlı Harita üzerinde belirtilerek, kuraklıktan zarar gören köy ve/veya bölge olarak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak ilan edildi.

Buna göre, Girne bölgesinden Güngör; Lefkoşa bölgesinden Balıkesir, Beyköy, Cihangir, Çukurova, Değirmenlik, Demirhan, Düzova, Gaziköy, Gökhan, Hamitköy, Haspolat, Kalavaç, Meriç, Minareliköy, Yeniceköy; İskele bölgesinden Kuzucuk, Boğaziçi, Sınırüstü ve Altınova köyleri kuraklık kapsamına girdi.

Gazimağusa bölgesinden Atlılar, Muratağa, Sandallar, Akdoğan, Aslanköy, Beyarmudu, Çayönü, Dörtyol, Güvercinlik, İnönü, Korkuteli, Köprülü, Kurudere, Mormenekşe, Mutluyaka, Paşaköy, Pirhan, Şehitler, Türkmenköy, Turunçlu, Vadili, Yeniboğaziçi, Tuzla, Geçitkale, Akova, Alaniçi, Arıdamı, Çamlıca, Çınarlı, Gönendere, Görneç, Nergisli, Pınarlı, Serdarlı, Sütlüce, Ulukışla ve Yıldırım köylerinde kuraklık ilan edildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin, iki ayrı zamanda (başak tutma ve hasat evresi), Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Hasıllık, Tritikale) ve Baklagil Yem Bitkilerinin (Fiğ-Vigo, Favetta) ekili olduğu alanlarda 3 aylık süre boyunca gözlem, inceleme ve tartım yaptığını, bitkilerin büyüme, gelişme, başaklanma ve verim verilerini topladığını kaydetti. Kızılduman, komitenin bazı köy ve bölgelerin miktar olarak diğer köy ve bölgelerden daha az yağış aldığını, yağışların ihtiyaç duyulan zaman aralığında olmaması sebebiyle ekili alanlarda üretimin verimsel olarak farklılıklar gösterdiğini, bu alanlarda kuraklık olduğunu tespit ettiğini belirtti.

