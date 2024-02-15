60 yıldır kanayan yara

Poli’de 14 Şubat 1964’te öldürülen ve cesedi bir daha bulunamayan Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi’nin şehit milletvekili Cengiz Ratip, ölüm yıldönümünde anıldı. Cengiz Ratip’in oğlu Birtan Gökeri, artık babasının bulunmasını değil, yattığı yerde huzurla uyumasını istediğini vurguladı

Kayıp şehit milletvekili Cengiz Ratip, 60'ıncı ölüm yıl dönümünde, Cumhuriyet Meclisi’nde adının verildiği kütüphanede dün düzenlenen törenle anıldı.Aile adına konuşan Cengiz Ratip’in oğlu Birtan Gökeri, babasının EOKA’nın kurduğu pusu sonucunda şehit edildiğini anımsattı.Birtan Gökeri, artık babasının bulunmasını değil, yattığı yerde huzurla uyumasını istediğini ifade etti.Babasının kendilerine onurlu ve şerefli bir miras bıraktığını belirten Gökeri, annesinin kaleme aldığı notları da paylaştı.Babasının vasiyetinin “kimsenin bilmediği çalı, çırpıların içinde yatmak” olduğunu söyleyen Gökeri, Şehit Cengiz Ratip’in dileğinin de bu şekilde gerçekleştiğini kaydetti.Birtan Gökeri, şehit babasının gömü yeriyle ilgili bir bilgi bulunmadığını kaydederek, Kıbrıslı Türk yetkililerin “'Rumlar bizim bir milletvekilimizi öldürdü' diyerek cenazeyi almak için yeterince çaba sarf etmediğini" söyledi.Birtan Gökeri, tarih kitaplarında babasının adının yer almadığını ifade ederek, Cengiz Ratip’in sevilen, sayılan örnek bir insan olduğunu belirtti.TÖRECumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Cengiz Ratip’in bir kabri olmasını istediklerini ancak bunun bir türlü gerçekleşmediğini söyledi.Aradan 60 yıl geçtiğini, Cengiz Ratip’in 4 evladının babasız büyüdüğünü anımsatan Töre, şehitlerin kendilerine devlet, millet ve vatan topraklarını miras bıraktığını kaydetti.Türkiye’nin garantörlüğünün asla sulandırılmaması gerektiğini vurgulayan Zorlu Töre, Rumların Enosis isteklerinin ve kilisenin verdiği eğitimin ortada olduğunu ifade etti.Zorlu Töre, Şehit Cengiz Ratip isminin Cumhuriyet Meclisi’nin kütüphanesine verilmesinin isabetli bir karar olduğunu, şehit milletvekilinin anısının Mecliste yaşatıldığını dile getirdi.Nüfus mübadelesinin insan yaşamı her şeyden daha değerli olduğu için yapıldığını ifade eden Töre, şehitlere sahip çıkılmasını ailelerine de saygı gösterilmesini istedi.CENGİZ RATİP KİMDİR?Cengiz Ratip, 1931’de Baf kazasına bağlı Karaağaç köyünde doğdu. Lefkoşa İslam Lisesi mezunu olup, Limni Maden Şirketi’nde ambar emini olarak çalıştı.10 Eylül 1961 tarihinde Türk Cemaat Meclisinde milletvekili olarak göreve başladı.Ratip, 1964’te Erenköy’deki mücahitlerin, esir düşen komutanlarını kurtarmak amacıyla rehin aldıkları iki otobüs sivil Rumun serbest bırakılmasına aracılık etmiş ve ancak iki gün sonra Rumların Türk evlerini yıktığı haberi üzerine gittiği Poli çarşısında, diğer bir varoluş mücadelesi kahramanı öğretmen Turgut Sıtkı’yla birlikte vurularak katledilmişti. Ratip ile Turgut’un cenazeleri o günden beri kayıp ve nereye gömüldükleri hala bulunamadı.Türk Cemaat Meclisi’nin tek şehit Üyesi Cengiz Ratip’in adı 14 Şubat 2009 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Kütüphanesine verildi. Ratip, evli ve 4 çocuk babasıydı.