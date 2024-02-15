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Vuruşkan anılıyor

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Vuruşkan anılıyor
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Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucu Başkanı Bozkurt Yarbay Rıza Vuruşkan ölümünün 25. Yıldönümünde törenle anılacak.
Bugün saat 10:00 da düzenlenecek tören Mücahitler Sitesi büyük salonunda yer alacak.
 
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