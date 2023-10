6 kaza, 8 yaralı

Ülke genelinde son iki günde meydana gelen kazalarda 1’i ağır 8 kişi yaralandı

Ülke genelinde önceki gün ve dün meydana gelen trafik kazalarında 1’i ağır olmak üzere, toplam 8 kişi yaralandı.

İskele’de Bekir Paşa Sokak üzerinde bulunan The Garden Restoran yanında meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Orhun Çetin Korhan, yönetimindeki LG 572 plakalı salon araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı.

Önceki gün 13.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan olmazken, elektrik direğinin kırılmasına neden olan araç sürücüsü Orhun Çetin Korhan tutuklandı.

GİRNE-ALSANCAK ÇEVRE YOLU’NDA KAZA… 4 KİŞİ YARALANDI

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ise 4 kişi yaralandı.

78 yaşındaki James William Clark’ın yönetimindeki GR 043 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, banket içerisindeki çelik bariyere çarptıktan sonra su kanalını geçerek tarla içerisinde durduğu kaza sonucu yaralanan yolcular 18 yaşındaki Chole Rose Sylvia Cook, 16 yaşındaki Kardelen Sarıtaş ve 18 yaşındaki Sıla Gutan kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmeleri ardından taburcu olurken, araç sürücüsü James William Clark Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Koroner Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

LEFKOŞA’DA MOTOR KAZASI…1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan önceki akşam saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da meydana gelen motor kazasında 1’i ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, 45 yaşındaki Pelin Kara’nın yönetimindeki SJ 967 plakalı salon araçla yol kavşağında, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen 24 yaşındaki Muhammed Enes Hatın yönetimindeki RM 204 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Enes Hatın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınırken, motosiklette yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Suphi Can Arslan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.

GİRNE-GÜZELYURT ANAYOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan önceki akşam saat 22.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunda meydana gelen kazada ise 38 yaşındaki İbrahim Dolmacı yaralandı.

Kaza, 38 yaşındaki İbrahim Dolmacı’nın yönetimindeki MB 588 plakalı salon aracıyla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak, banket içerisindeki zeytin ağacına ve iki elektrik direğine çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan Dolmacı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

GÖNYELİ BELEDİYE BULVARINDA KAZA

Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza, 36 yaşındaki Alican Şengün’ün yönetimindeki HS 577 plakalı salon aracıyla trafik levha ve işaretlere riayet etmeden sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada gerisinden 76 miligram alkollü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki aracı düz beyaz çizgi olan yerde dikkatsizce geçmeye başlayan 25 yaşındaki Mahmut Can Umdu yönetimindeki RR 421 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Dün sabah 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan RR 421 plakalı araç, park halinde bulunan UG 974 plakalı salon aracın arka yan kısmına ve kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

Söz konusu aydınlatma direği ise kırılıp yine park halinde bulunan RZ 163 plakalı aracın ön kısmına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

GİRNE’DE MOTOR KAZASI 1 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan dün sabah 08.15 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde meydana gelen motor kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 35 yaşındaki Davut Gürses’in yönetimindeki JY 162 plakalı salon aracıyla karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen 25 yaşındaki Ali Kerim Kaptanoğlu yönetimindeki UE 014 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan UE 014 plakalı motosiklet sürücüsü Kaptanoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında ve sağ elinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.