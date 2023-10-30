Alman özel kuvvetleri Güney Kıbrıs’ta

Almanya, İsrail’deki çatışmalar nedeniyle bölgedeki Alman vatandaşlarını süratle tahliye etmek maksadıyla Donanma Özel Kuvvetleri personelini Güney Kıbrıs’a, Kara Kuvvetleri Özel Kuvvetler personelini de Ürdün’e konuşlandırdı

Güney’de yayımlanan Haravgi, Alman ordusunun Güney Kıbrıs’ta ve bir Orta Doğu ülkesinde 1000’den fazla asker konuşlandırdığını haber verdi.

Gazetenin Alman Bild gazetesini kaynak gösterdiği habere göre, İsrail’deki çatışmalardan kaynaklanan gerilim artarsa, bölgedeki Alman vatandaşlarını süratle tahliye etmek maksadıyla Donanma Özel Kuvvetleri personelini Güney Kıbrıs’ta, Kara Kuvvetleri Özel Kuvvetler personelini de Ürdün’de konuşlandırdığı kaydedildi.

Haberde, Hollanda Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının da benzer şekilde iki adet C-130 Hercules nakliye helikopteri ile Güney Kıbrıs’a 200 deniz piyadesi gönderdiği bilgisi verildi.

Öte yandan Rum basını, Rum yönetiminin, Hamas ile İsrail arasında devam eden savaşa dolaylı da olsa müdahil olmak istemediğini her istikamete ilettiği bilgisini verdi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, Rum yönetiminin “hiçbir üçüncü ülkenin, İsrail’deki savaşa muhtemel karışmak için toprağını saldırı mevzii olarak kullanmasına müsaade etmesinin söz konusu olmadığını ve ülkenin, bölgede devam etmekte olan savaşa dolaylı da olsa müdahil olmasını kabul etmediğini bütün istikametlere ilettiğini” yazdı.

Gazeteye göre yetkili kaynaklar Fileleftheros’a, Güney Kıbrıs toprağının şu anda olduğu gibi, yapılacak istişarelerden sonra, sadece insani maksatlarla kullanılabileceğinin her istikamete iletildiğini söyledi.

“Bu, hukuken bize bilgi vermek zorunda olmamasına rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, İsrail’deki savaşla ilgili hareketlerinin maksadıyla ilgili bilgi vermesi siyasi sebeplerle etik addedilen İngiliz üsleri için de geçerli” ifadesi de kullanılan haberde “anlaşıldığı kadarıyla başta Amerikalılar olmak üzere askerî güçler Ağrotur askerî üssünde toplanmış olsa da açıklanan hedefleri, insanî misyonları takviyedir” denildi.

İsrail ya da Lübnan’da, gerekmesi halinde tahliye edilmesi gerekecek çoğu Amerikalı çok sayıda yabancı uyruklu kişi bulunduğu belirtilen haberde, Lübnan’da çok sayıda Amerikalı bulunduğunu, bunların deniz yolu ile Güney Kıbrıs’a, oradan da ülkelerine götürüldüğü, Güney Kıbrıs’ta kalma sürelerinin çok kısa olduğu belirtildi.

