6 isim AP Milletvekilliğini kazandı

Güney Kıbrıs’ta önceki gün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine, genç bir Youtuber olan 24 yaşındaki bağımsız aday Fidias Panayotu’nun kazanması damga vurdu.

Seçimlerin gayriresmi sonuçlarına göre, DİSİ partisi iki, AKEL, DİKO ve ELAM partileri birer milletvekilli çıkardı, bağımsız aday Fidias Panayotu ise 71 bin oyla seçilmeyi başardı.

Gayriresmi sonuçlara göre DİSİ yüzde 24.8, AKEL yüzde 21.5, Fidias Panayotu yüzde 19.3 ve ELAM yüzde 11.2 oranında oy aldı. DİKO ise yüzde 9.7’de kaldı.

AP Milletvekilliğini kazanan isimler şu şekilde:





DİSİ Lukas Furlas

Lukas Furlas-DİSİ





Mihalis Hacipandela

Mihalis Hacipandela-DİSİ





AKEL: Yorgos Yeorgiu

Yorgos Yeorgiu-AKEL





Bağımsız: Fidias Panayotu

Fidias Panayotu- Bağımsız



ELAM: Yeadis Yeadi

Yeadis Yeadi-ELAM



DİKO: Kostas Mavridis

Kostas Mavridis-DİKO







