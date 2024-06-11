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6 isim AP Milletvekilliğini kazandı

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6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
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Güney Kıbrıs’ta önceki gün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine, genç bir Youtuber olan 24 yaşındaki bağımsız aday Fidias Panayotu’nun kazanması damga vurdu.
Seçimlerin gayriresmi sonuçlarına göre, DİSİ partisi iki, AKEL, DİKO ve ELAM partileri birer milletvekilli çıkardı, bağımsız aday Fidias Panayotu ise 71 bin oyla seçilmeyi başardı.
Gayriresmi sonuçlara göre DİSİ yüzde 24.8, AKEL yüzde 21.5, Fidias Panayotu yüzde 19.3 ve ELAM yüzde 11.2 oranında oy aldı. DİKO ise yüzde 9.7’de kaldı.
AP Milletvekilliğini kazanan isimler şu şekilde:


DİSİ Lukas Furlas
Lukas Furlas-DİSİ
 

Mihalis Hacipandela
Mihalis Hacipandela-DİSİ

 
AKEL: Yorgos Yeorgiu
Yorgos Yeorgiu-AKEL
 
 
Bağımsız: Fidias Panayotu
Fidias Panayotu- Bağımsız
 
ELAM: Yeadis Yeadi
Yeadis Yeadi-ELAM

DİKO: Kostas Mavridis
Kostas Mavridis-DİKO
 

 
 
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