Benzin için akın akın kuzeye

Güney’de akaryakıt fiyatına yapılan zammın ardından akaryakıt almak için Kuzey’e geçiş yapan Rumların sayısında artış yaşandı



Kıbrıs’taki benzin ve petrol fiyatlarının litre başına 2 Euro civarında seyretmesinin sınır kapılarındaki kuyrukları ve genel olarak da KKTC’ye yönelik araç geçişlerini artırdığının görüldüğünü yazan Fileleftheros gazetesi,

Kıbrıslı Rumların KKTC’den benzin almak için sınır kapılarından geçişleri, dünkü Rum basınına da haber oldu.

Güney Kıbrıs’taki benzin ve petrol fiyatlarının litre başına 2 Euro civarında seyretmesinin sınır kapılarındaki kuyrukları ve genel olarak da KKTC’ye yönelik araç geçişlerini artırdığının görüldüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, Rum polisinden elde ettiği bilgilere dayanarak, 28 Mayıs tarihinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 2 bin 368 araç geçişi olduğunu kaydetti.

4 Mayıs tarihinde ise Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yönelik 3 bin 284 araç geçişi olduğunu ve bunun bir hafta öncesine göre araç geçişlerinde yüzde 38’lik bir artış olduğu anlamına geldiğini kaydeden gazete, geçtiğimiz Cuma günü Güney Kıbrıs’ta benzin fiyatlarında artış olduğunu ve benzin fiyatının bazı durumlarda litre başına 1.80 Euro’luk barajı aştığına işaret ettiğini.

Rum kesiminde 95 oktan benzinin ortalama litre fiyatının 1.751 Euro, dizel yakıtın litresinin ise 1.831 Euro olduğunu kaydeden gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun önceki gün Rum basınında yer alan bir makalesinde konuya atıfta bulunduğunu ve Rum hükümetini “binlerce Kıbrıslı Rum’un KKTC’den benzin almasından ötürü oluşan tahmini gelir kaybını kamuoyuna açıklamaya çağırdığını” aktardı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının, Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde bugün yeniden ele alınacağını ekledi.

