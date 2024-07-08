Oteller ateş pahası

Kuzey Kıbrıs’taki 4 yıldızlı otellerimizde gecelik en düşük fiyat 75 Euro 2650 TL civarında Karpaz bölgesinde Theresa Hotel’de bulunurken, en yüksek 4 yıldızlı otel odası ise 115 Euro yani 4075TL ise Girne’de Olive Tree Otel bulunuyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları yapan vatandaşlarımızdan yurt dışında tatil yapmak yerine ülkede 4 veya 5 yıldızlı otellerde tatil yapmayı tercih edenler için yaptığımız fiyat araştırmasında Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan 4 ve 5. yıldızlı bazı otellerden almış olduğumuz gecelik çift kişilik oda fiyatlarını karşılaştırdık. baktığımız zaman ülkemiz otelleriyle Güney Kıbrıs’taki otel fiyatlarının birbirine yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz.

Güney Kıbrıs’ta 4 yıldızlı, kahvaltı dahil çift kişilik oda fiyatlarının en düşüğünün 76 Euro yani 2700 TL civarında olurken en yüksek fiyatın ise 242 Euro yani 8500 TL civarında olduğunu görmekteyiz.

Kuzey Kıbrıs’taki 4 yıldızlı otellerimizde en düşük fiyat 75 Euro 2650 TL civarında Karpaz bölgesinde Theresa Hotel’de bulunurken, en yüksek 4 yıldızlı otel odası ise 115 Euro yani 4075TL ise Girne’de OliveTree Otel bulunmakta.

Beş yıldızlı otellerin fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman ise Güney’de 5 yıldızlı çift kişilik otel odasının en düşük gecelik fiyatı 321 Euro’dan 11300 TL’den başlarken, en yüksek ise 430 Euro yani 15 170 TL gecelik fiyatı ile Limasol’daki bir otel vermekte.

Ülkemizde ise 5 yıldızlı otel odalarının gecelik fiyatlarına baktığımız zaman en düşük fiyatın Karpaz’daki 5 yıldızlı otel olan Karpaz Gate Marina Hotel’in 187 Euro 6600 TL fiyatı olduğunu görmekteyiz. En yüksek fiyatın ise 376 Euro yani 13 bin 280 TL’lik fiyatla İskele’deki Grans Sapphire Resort Otel vermekte.

Bölgelere bakacak olursak, Güney Kıbrıs’ta en düşük gecelik oda fiyatları Aya Napa bölgesinde bulunurken, en yüksek fiyatlar ise Limasol bölgesinde bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs’ta ise en düşük fiyatlar Karpaz bölgesinde bulunurken, en yüksek fiyatlar ise İskele bölgesinde bulunuyor.

Bütün Oteller İçin Aynı Bilgiler:

2 Temmuz Salı Günü

Çift Kişilik, Gece Konaklama, Kahvaltı Dahil, Sahil Kenarı ve Havuzlu



Larnaka:

. Sun Hall Hotel (4 yıldızlı)

Fiyat: 171 € 6036 TL



. LordosBeach Hotel &Spa (4 yıldızlı)

Fiyat:223€ 7881 TL



Baf:

. Queens Bay Hotel (4 yıldız)

Fiyat: 111 € 3931 TL



. Leonardo Plaza Cypria Maris Beach (4 yıldız)

Fiyat: 210 € 7405 TL





Limasol:

. Columbia Beach Resort (5 yıldız)

Fiyat: 321 € 11332 TL



. Parklane, a Luxury Collection Resort&Spa, Limassol (5 yıldız)

Fiyat: 430 € 15179 TL





Aya Napa:

. Corfu Hotel(4 yıldız)

Fiyat:76 € 2696 TL



. Grecian Bay (5 yıldız)

Fiyat: 330 € 11649 TL





Protaras:

. Golden Coast Beach Hotel (4 yıldız)

Fiyat: 242€ 8527 TL



. Mandali Hotel

Fiyat: 167€ 5902 TL (4 yıldız)





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC):



. Girne:

OliveTree Hotel (4 yıldız)

Fiyat: 115 € 4076 TL



Acapulco Resort Hotel (5 yıldız)

Fiyat:270€ 9531TL



. Mağusa:

Salamis Bay Conti Hotel Resort& SPA & Casino (5 yıldız)

Fiyat: 345€ 12193 TL



Arkın Palm Beach Hotel (5 yıldız)

Fiyat: 289€ 10219 TL



. İskele:

Grand SapphireResort& Casino(5 yıldız)

Fiyat:376€ 13,280 TL



Exotic Hotel &Spa(4 yıldız)

Fiyat: 125 € 4420 TL



. Karpaz:

Karpaz Gate Marina Hotel (5 yıldız)

Fiyat: 187€ 6601 TL



Theresa Hotel at Karpaz Peninsula (4 yıldız)

Fiyat: 75€ 2648 TL