507 gündür kaçak yaşıyordu!

Lefkoşa’da muhaceret kontrolü yapılan 23 yaşındaki Afrika uyruklu bir gencin 507 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi





Ülkemizde 507 gündüz kaçak olarak bulunan ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan 23 yaşındaki zanlı Aaron Kalamba Kimwanga mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, 19.10.2022 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy'de tespit edilen Sanık Aaron Kalamba Kimwanga’nın yapılan muhaceret kontrolünde 507 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edilmiş olup suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının KKTC'ye 31.03.2021 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile giriş yaptığını söyleyerek, KKTC'de bulunduğu süre zarfında adada ne maksatlarla ve nerelerde bulunduğunun soruşturmasının yapılması gerektiğini belirtti.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker de, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

