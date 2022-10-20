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Uyuşturucu ithaline 4’er yıl hapis

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Uyuşturucu ithaline 4’er yıl hapis

 
Lefkoşa ve Girne’de art arda gerçekleştirilen Barikat isimli uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan 22 yaşındaki Ammar Al Haj Alı’nin ve Izzat Mohammad Izzat Albarmawi’nin aleyhindeki karar dün açıklandı. Zanlılara 4’er yıl hapis cezası verildi.
31 Ocak 2022 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa’da polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda GKRY Bölgesinden gelerek Ledra Palas Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını tespit edilen GKRY vatandaşı  Ammar Al Haj Alı’nin ve Izzat Mohammad Izzat Albarmawi bir gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde ile 163 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanmıştı.


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