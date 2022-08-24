5 ayda 632 sıfır araç satıldı

Ülkede 2022’nin ilk 5 ayında yenilenmiş salon araç satışları yüzde 23 oranında düştü. Trafik Dairesi’nin kaydı yeni yapılmış “sıfır” km salon araç sayısında yüzde 28 artış var

KKTC’de 2022 yılının Ocak-Mayıs döneminde “sıfır kilometre salon araç” satışları 2021’in aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. Aynı dönemde, büyük çoğunluğu Uzak Doğu menşeli olan ikinci el (yenilenmiş-recondition) salon araç satışlarında ise ciddi oranda düşüş saptandı. Ancak, yeni araçlardaki artışa rağmen yeni kayıt araç sayısı geçen yıla kıyasla geriledi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nin verilerine göre, bu yılın ilk 5 aylık döneminde “yeni kayıt” araç sayısı 3 bin 248 (3,248) adet oldu. Bu rakam 2021’de 3 bin 828, 2020’de 3 bin 167 adet düzeyindeydi.Trafik Dairesi’nin verileri Ocak-Mayıs 2022 periyodunda 316’sı salon araç, 316’sı ticari araç olmak üzere 632 “sıfır” aracın kaydının yapıldığını (satışı yapılıp trafiğe kaydedilen) gösteriyor. Trafik Dairesi’nin verilerine göre toplam kaydı yeni yapılan araçlardan geriye kalan, 2 bin 616 araç yenilenmiş (Başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu’dan ithal edilen) “ikinci el” araçlardan oluşuyor. Bunların ise 2 bin 036 adedi salon araç, 580 adedi de ticari araç olarak plakalandırıldı. Bu arada, hala devletin kayıtlarında “2’nci el araç” olarak görülen ancak, vatandaşlar tarafından “yeni” niyetiyle alınan araçların kayıtlarındaki düşüş dikkat çekici boyuta geldi.Ocak-Mayıs 2021’de yeni kayıt araçların (3,248 adet) 2021’de satılan 3 bin 828 araçtan %15.15 oranında daha düşük, 2020’ye kıyasla ise %2.56 oranında daha yüksek olduğu hesaplandı. 2021’in 5 aylık döneminde 437 adet sıfır araç satılırken, bunların 247 adedi salon araç, 190’ı da ticari araç veya motosikletti. 2021’de ayrıca, 2 bin 643 adet ikinci el salon araç ve 748 adet ikinci el ticari aracın yeni kaydı yapıldı. Verilere göre beş aylık sürede (2022’de) trafiğe kaydı ilk kez yapılan sıfır kilometre salon araç sayısı %27.94 oranında, ticari araç sayısı %66.32 oranında artarken, ikinci ellerde salon araçlar %22.97, ticari araçlar da %22.46 oranında düşüş gösterdi.