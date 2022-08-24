“Korkunç bir kaos olacak”

CTP Genel Başkanı Erhürman, tüm belediyelerin kapatılmasının korkunç bir kaos yaratacağına işaret etti





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Yerel Yönetimler Reformu” konusunda belirlenen kriterler üzerinden gidilmediğini belirterek, tamamen siyasi hesaplarla birleştirme yapıldığının açıkça görüldüğünü söyledi.

Erhürman, tüm belediyelerin kapatılmasının korkunç bir kaos yaratacağına işaret ederek, “İçinde bulunduğumuz ekonomik fukaralaşma, demokratik fukaralaşmayı getiriyor. Demokrasi açısından yaşadığımız şeyler, toplumun moralini aşağıya çekiyor. Umudu yitirmeyelim, bu toplumun ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız” dedi.

Yerel yönetimlerle ilgili birtakım kriterler oluşturulması fikrinin kendilerinden çıktığını ifade eden Erhürman, ilk olarak 12 belediyeyle bu işin kapatılmaya çalışıldığını hatırlattı. Hangi kriterlere göre 12 belediyenin kalacağını defalarca sorduklarını ifade eden Erhürman, bu sorunun cevabının olmadığını gördüklerini belirtti.

Erhürman, “Bu konuda yapılmış planlar var, uzmanlar var. Uzmanları çağıralım, komite kuralım dedik. Uzmanlar bize hangi kriterlerden hareketle yerel yönetim reformu yapıldığını açıklasın. Bunu yaptık ve yapılan çalışma sonucunda birtakım kriterler ortaya çıktı” dedi.

28 belediye olduğunu, bu belediyeden herhangi birini kapatmakla uğraşılmamasını söylediklerini vurgulayan Erhürman, “Dünyada belediyeler reformunda ne anlaşılıyorsa onu yapalım dedik. Daha özerk yetkiler verelim, merkezin bazı yetkilerini yerele aktaralım, mali açıdan belediyeleri güçlendirelim ve belediyelerin daha çok denetime açılmasını sağlayalım” diye konuştu.

Somut öneri yaptıklarını söyleyen Tufan Erhürman, 28 belediyeden, 8 ya da 10 tanesini kent belediyesi yapmayı önerdiklerini vurguladı.

Merkezden yetkileri, bu kent belediyelerine aktarmayı önerdiklerini ifade eden Erhürman, “Bunun üstünden bazı yerlerde birleştirme gündeme getirmek istiyorsanız, bu model üzerinden görüşelim” diye konuştu.

‘Hükümetin’ 18 belediye üzerinden bu işi bitirmek istediğini vurgulayan Erhürman, kendilerinin bir belediyeyi bile kapatmaktan bahsetmediklerini söyledi.

Erhürman, 28 belediyeyi bölge belediyesi olarak korumayı ve içlerinden 10 taneyi kent belediyesi yapmayı önerdiklerini ifade etti.

Serdarlı ile Geçitkale’nin birleştirildiği zaman, bölgeye hiçbir ekonomik anlam katmayacağına dikkat çeken Erhürman, bu belediyelerin daha fazla gelir elde etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Erhürman, “Niye Tatlısu ayrı kalıyor da diğerlerini birleştiriyorsunuz? Çünkü Tatlısu, hükümet ortağı DP’nin tek belediyesi. Beyarmudu’nu dışarıda bıraktınız, sebebi nedir diye soruyoruz. Çünkü Beyarmudu UBP’li belediye başkanı” diye konuştu.

