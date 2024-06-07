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49 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

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Geçitkale’de önceki gün, 49 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı; sıcaklık 43,5 dereceden 44’e çıktı

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49 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
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Meteoroloji Dairesi, Çarşamba gün Geçitkale’de, 49 yıllık sıcaklık rekorunun kırıldığını, sıcaklığın 43,5 dereceden, 44’e yükseldiğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, 1975 yılından bu yana en yüksek sıcaklığın kayıtlara geçtiği belirtildi.
Geçitkale’deki sıcaklık son olarak 1975 yılında 43,5 dereceye yükselmişti.
 
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