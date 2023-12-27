48 yıl sonra bir ilk

Mağusa’ya 26 Aralık 1975’te “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü ilk kez törenle kutlandı

Mağusa’ya “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü, Zafer Anıtı önünde düzenlenen devlet töreniyle kutlandı.İlk kez yapılan tören saat 10.00'da saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve şiir okunmasıyla sona erdi.Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının bir asra yakın kahraman Türk askerini beklediğini belirterek, "20 Temmuz’da şafak vakti kahraman Türk ordusu denizden ve havadan geldiler, hoş geldiler safa geldiler. 1878’deki gibi geri gitmeyecekler. Ev sahibidirler, Garanti Anlaşmasından dolayı ev sahibidirler. Kıbrıs Türkü, Türk milletinin büyük bir parçasıdır” dedi.Töre, “Ne mutlu Türk’üm” diyen herkesin “milli devlet” olan KKTC’ye sahip çıkma görevi bulunduğunun altını çizerek, “KKTC olmazsa olmazımızdır, Türk ordusu ve Mücahitler olmazsa olmazımızdır, hepimiz et ve tırnak gibiyiz” diye konuştu.Gazimağusa alınırken 36 şehit verildiğini geri kalanların ya malul gazi ya gazi olduğunu vurgulayan Töre, şehit ve gaziler sayesinde kazanılan “Gazi” unvanının korunması için bayrakların hep gönderde olacağını söyledi.Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Mağusa’ya “Gazi” unvanı 26 Aralık 1975’te verildikten sonra Mücahit Komutanları Derneği'nin girişimleri ile ilk kez tören düzenlendiğine işaret ederek, teşekkür etti.Uluçay, aradan geçen zaman içinde gençlerin yaşananları yeterince bilmediğini ifade etti.Kıbrıs Türk halkının zor zamanlar yaşadığını belirten Uluçay, ancak birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma gösterildiğini ifade etti.Gazimağusa’da Baykal Mahallesi’nde yaşayanların o dönemde evlerine bir tünel sayesinde ulaşabildiklerini, gençlerin bir çoğunun bu tünelin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Uluçay, bu tarihi tüneli ziyarete açmak için çabalarını yoğunlaştırdıklarını bildirdi.Mücadele yıllarında yaşanan zorluklara ve acılara değinen Uluçay, “Bu yaşananlar Mağusalıların hâlâ anılarındadır. Ancak çocuklarımıza nefret, kötü duygu aşılamadık, aşılamayacağız” dedi.Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şube Başkanı Esat Dünki, Mağusa’ya 1 Ağustos 1571’de Türklük mührü vurulduğunu, Barış Harekatı ile de tüm Kıbrıs’a barış ve huzur getirildiğini söyledi.Dünki, 1974’te en büyük kahramanlık gösterilen şehirlerden birinin Mağusa olduğunu ve Mağusalıların gösterdiği kahramanlığun “Gazi” unvanı ile taçlandırıldığını ifade etti.