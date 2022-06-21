4.5 G ile 100 milyon dolar geliyor

Ulaştırma Bakanlığı, 4.5 G internet için ihaleye çıkıyor. 4.5 G ihalesinden kamu maliyesine 100 Milyon Dolar’lık bir gelir hesaplanıyor



4.5 G ihalesi için her şey tamam. Önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağı öğrenildi. 4.5 G ihalesi ile hem internet çağdaş

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de çağın gerisinde kalan 3G yerine 4.5G için bu ay ihaleye çıkılma konusunda çalışma yapıldığını belirtti. Arıklı, ihaleden devlete 75 ile 100 milyon dolar arasında bir kaynak akışı olacağını belirtti.

İhalenin, yaratılacak kaynağın bir kısmının karayolu altyapısının iyileştirilmesi için kullanılmasının kabul edilmesi halinde açılacağını söyleyen Bakan Arıklı, “İzin verilmesi halinde 4.5G ihalesinden gelen parayı Gönyeli çemberinden Hamitköy ışıklarına kadar olan ana arterdeki kavşakların iyileştirilmesi için kullanacağız. Böylelikle Lefkoşa trafiği büyük oranda rahatlayacaktır” dedi.

İnternet hızının çağın gerisinde kaldığı KKTC ’de 4.5 G için sona gelindi.4.5 G ihalesi için her şey tamam. Önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağı öğrenildi. 4.5 G ihalesi ile hem internet çağdaş bir hıza kavuşacak hem de büyük bir açık olan kamu maliyesi bir nebze nefes alacak. 4.5 G ihalesinden kamu maliyesine 100 Milyon Dolar’lık bir gelir hesaplanıyor. Bu gelir hem kamu açığı için kullanılacak hem de hükümetin hazırladığı ekonomik paket için bir kaynak yaratılacak. Konunun cumartesi günü yapılan Bakanalar Kurulu toplantısında gündeme geldiği ve kabine üyelerinin de ihalenin sonuçlanmasını beklediği bildirildi.Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de çağın gerisinde kalan 3G yerine 4.5G için bu ay ihaleye çıkılma konusunda çalışma yapıldığını belirtti. Arıklı, ihaleden devlete 75 ile 100 milyon dolar arasında bir kaynak akışı olacağını belirtti.İhalenin, yaratılacak kaynağın bir kısmının karayolu altyapısının iyileştirilmesi için kullanılmasının kabul edilmesi halinde açılacağını söyleyen Bakan Arıklı, “İzin verilmesi halinde 4.5G ihalesinden gelen parayı Gönyeli çemberinden Hamitköy ışıklarına kadar olan ana arterdeki kavşakların iyileştirilmesi için kullanacağız. Böylelikle Lefkoşa trafiği büyük oranda rahatlayacaktır” dedi.