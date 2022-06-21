Alsancak-Lapta yolu için Türkiye’den 64 milyon TL

Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Alsancak-Lapta yolunun duble yol olarak yapılması için 64 milyon TL verdiğini açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne-Alsancak 2. Etap yol projesi için yerel kaynaklardan para ayrılıp ihaleye çıkılması ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin Alsancak-Lapta yolunun duble yol olarak yapılması için 64 milyon TL verdiğini açıkladı.

Bakan Arıklı, “Girne-Alsancak yolu için ihaleye çıkıldı. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği 64 milyon TL’lik kaynak ile yıl sonuna kadar Alsancak-Lapta yolunu da tamamlamayı umuyoruz” dedi.

Bakan Arıklı, ülkedeki yol projelerinin gayet iyi gittiğini, tüm yükü Türkiye Cumhuriyeti’nin omuzladığını ve iki firmanın bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"GÜZELYURT-LEFKE YOLU 20 TEMMUZ'DA AÇILACAK”

Güzelyurt-Lefke yolunun tamamlandığını, oradaki direklerin Kıb-Tek tarafından kaldırılması sonrasında 20 Temmuz’da yolun açılışının yapılacağını ifade eden Bakan Arıklı, “Dipkarpaz-Manastır yolu eylülde başlayacak ve yıl sonuna bitecek. Girne-Alsancak yolu için 26 milyon TL kaynak ayrıldı. Bu özveriyi gören Türkiye Cumhuriyeti de yolun Lapta’ya kadar gitmesi için 64 milyon TL veriyor. Umarım yıl sonuna kadar Alsancak-Lapta Yolu tamamlanacak” dedi.

Girne bölgesinde bir diğer projenin Girne-Çatalköy Yolu olduğunu belirten Arıklı, mevcut projenin uygulanması halinde kamulaştırmalar için yeterli kaynağın bulunmadığını, dolayısıyla Karayolları Dairesi’nin alternatifler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bakan Arıklı, Gazimağusa Limanı ile Gemikonağı Limanı’nın yap-işlet-devret modeliyle özelleştirileceğini, ancak bunun hemen olacak bir şey olmadığını, Türkiye’den gelecek bir uzman ekip ile çalışmaların birlikte sürdürüleceğini kaydetti.

Bakan Erhan Arıklı, buna ek olarak Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin lağvedildiğini, Gazimağusa Limanı’ndaki elleçleme (malların bulunduğu yerin değiştirilmesi, istiflenmesi, kaplarının değiştirilmesi, ürünlerin bozulmaması veya telef olmaması için havalandırması gibi işlemler) hizmeti için ihaleye çıkıldığını ifade etti.

Bakan Arıklı, yeni Havalimanı’nın fiziki inşaatının neredeyse tamamlandığını ancak yurt dışında sipariş üzerine üretilen teknik cihazların zamanında yetiştirilmesi ve havalimanının 20 Temmuz’da açılabilmesi için tüm paydaşların seferber olduğunu söyledi.



