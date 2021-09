Bakan Canaltay, bir an önce 4.5-5 G internete geçilmesinin ve ev internet bağlantılarının güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, ülkede yaşanan internet sıkıntılarının çözüme kavuşturulacağı müjdesini vererek, bu konunun fazla uzadığını, kısa sürede bir çözüme ulaşmak için yol haritası belirlediklerini söyledi. Canaltay, sürecin hızlanması için ileriki günlerde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yapılacak görüşmede yol haritasına son şeklini vereceklerinin altını çizdi.

Canaltay, artık her alanda, televizyon kanallarından telefon görüşmelerine kadar internete muhtaç olunduğunu belirterek, bir an önce 4.5-5 G internete geçilmesinin ve ev internet bağlantılarının güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti. Canaltay, “ileriki günlerde 4.5-5G internet için yol haritası çizilecek, bitirmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile önceki protokoller çerçevesinde altyapıya dair ön hazırlıkların yapıldığını ifade eden Canaltay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın mevcut çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Canaltay, yeni eğitim-öğretim yılına başlanmasıyla belli saatlerde ortaya çıkan trafik yoğunluğu hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, Trafik Emniyet Müdürlüğü ile durum tespiti yapacaklarını ve bu durum tespiti ışığında çözüm çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Köylerden ve şehir içerisinde okullara toplu taşımanın olduğunu, ancak kent içerisinde her ebeveynin çocuğunu kendi okula götürmek istediğini ve bundan dolayı özellikle okul girişlerinde trafiğin sıkıştığını belirten Canaltay, toplu taşımacılığın özendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa’da öğrenci taşımacılığında okul ve belediyeler arasındaki işbirliğine dikkat çeken Canaltay, belediyelerin de bu konuda işbirliğine açık olması gerektiğini, okullar bölgesine taşımacılığı düzenleyerek, yoğunluğu bir nebze rahatlatabileceklerini ifade etti.

“ERCAN HAVALİMANI’NDA YOLCULARA HAKARET EDİLMESİNİ SABOTE OLARAK GÖRÜYORUM”

Canaltay, turistler başta olmak ülkeye gelen yolcuların Ercan Havalimanı girişlerinde karşılaştıkları uzun işlemler ve bazı görevlilerin hitap tarzından rahatsız olduklarına dair çok sayıda şikayet aldıklarına da belirterek, bunun “kabul edilemez” olduğunu dile getirdi.

Ciddi bir fedakarlıkla Ercan’da çalışan çok sayıda personel olduğunu vurgulayan Canaltay, “Kötü niyetli olan, ya da sabrı insana hizmete engel olan personel varsa, onlara karşı en sert tedbiri almakta kararlıyım. Kimse ülkemize ayak basan misafirlerimize kırıcı olamaz, buna izin vermem” dedi.

Pandemi korkusu ve sahte PCR olaylarından havalimanı çalışanlarına ekstra bir sorumluluk yüklendiğinin farkında olduğunu ancak bu durumun kimseye gelen yolcuya hakaret etme ve sahtekar muamelesi yapma hakkını vermediğini kaydeden Canaltay, “Tespitleri yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüşüp söz konusu personeller için gereğinin yapılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Canaltay, “Ercan Havalimanı sizin aynanızdır. O gelen insanların velinimet olduğunu bilmek gerekir. Ekonomik atılım yaptığımız bir dönemde, bu tutumu ben KKTC’ye hakaret olarak görüyorum. Kapıda bir sabote olarak değerlendiriyorum” dedi.

“ALSANCAK YOLU’NUN İHALESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇILIYOR”

Canaltay, geçtiğimiz günlerde ölümlü bir kazanın gerçekleştiği yapım aşamasında olan Alsancak Yolu’nun son durumu hakkında da açıklamalarda bulunarak, göreve geldiği ilk günden itibaren bu konuda çalışmalar yürüttüklerini ve gerekli yerlerle görüştüklerini ancak pandemi nedeniyle bakanlık bütçesinin sağlığa aktarılmasıyla sürecin aksadığını belirtti.

“Bu arada acı bir kaza yaşadık. Tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum” diyen Canaltay, son günlerde yol yapımının devamına ilişkin yeni girişimlerde bulunulduğunu, sürecin hızlandığını ve ileriki günlerde yol ihalesinin açılacağını bildirdi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile yapımı devam eden köy yollarında incelemeler de yaptıklarını belirten Canaltay, 322 kilometrelik karayolu yapımı projesi çerçevesinde yaklaşık 90 kilometrelik karayolunun yapımının tamamlandığı, yılsonuna kadar 150 kilometreye ulaşılacağını, gelecek yıl içerisinde ise hedefin tamamlanmış olacağını bildirdi.

Canaltay, özellikle yeni yapılan yollarda sürücülerin hız yapma eğilimi olduğuna, bu yollarda sürat kaynaklı birçok kaza yaşandığına dikkat çekti.

Özellikle Gaziköy’de yapılan yol üzerinde gençlerin araba yarışı yaptıklarına dair ihbarlar aldıklarını ve bunun büyük tehlike arz etttiğini belirten Canaltay, “Gaziköy yolu tamamlandı ancak yol güvenliği çalışmaları henüz devam ediyor. Bu yolda henüz çizgi, levha ve bariyerler yok. Yol güvenliği açısından tekrardan ikaz ediyorum. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor” şeklinde konuştu.