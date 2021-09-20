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Ayşe Gürpınar gururumuz oldu

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Birleşik Krallığın önde gelen üniversitelerinden olan University of Surrey, bu yıl ilk kez yapmış olduğu etkinlikte üniversitenin ilham verici öğretmen ve öğrencilerini kutladı.

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Ayşe Gürpınar gururumuz oldu
 
Faculty of Health and Medical Sciences fakültesinden Kıbrıslı Türk Emekli Başmüfettiş Veli Gürpınar’ın kızı Ayşe Gürpınar, ilham verici Doktora Adayı olarak seçildi. Fotoğrafı üniversitenin girişine ve kampüsün çeşitli yerlerine asıldı.
Ayşe Gürpınar’ın bu başarısı başta ailesinin, sevenlerinin ve ülkemiz insanlarının gururu oldu. University of Surrey de okuyan ve bu yıl okumaya giden Kıbrıslı Türk öğrencilerinin moral ve sevinç kaynağı oldu.
 
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