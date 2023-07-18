44 günde 18 ani ölüm

Ülkede 44 günlük sürede 18 kişi ani olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 20’li yaşlardan, 80’li yaşlara kadar olan kişiler var

Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan ani ölüm haberleri, dikkat çekti.

1 Haziran’dan 14 Temmuz’a kadar olan 44 günlük sürede 18 kişi ani olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 20’li yaşlardan, 80’li yaşlara kadar olan kişiler var.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Siber, ani ölümlerle ilgili istatistiksel verilerin oluşturulması gerektiğini söyleyerek, geçmiş yıllara göre ne kadar arttığının, bunların ne kadarının bilinen bir hastalığa bağlı olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Siber, halkın bu konuda ciddi endişe yaşadığını kaydederek, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda verilere dayalı olarak açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Covid sonrası, covid aşılarıyla da ilgili çeşitli yorumlar yapıldığını belirten Siber, bu aşıların pıhtılaşmaya neden olabileceği ve pıhtının herhangi bir hayati organı tıkaması ile ani ölümler olabileceği yönünde birtakım yorumlar olduğunu hatırlattı.

Siber, ani ölümlerin bilinen bir hastalığa mı dayalı olduğu ile ilgili açıklama olmadığından, bu konuda net bir açıklama yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Sibel Siber, “Birçok insan hastalığını bilmeden ve günlük yaşamında bunu fark etmeden yaşamını sürdürebilmektedir. Muayene gelen hastalarda bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle bakanlığın veri çalışması yapması son derece önemlidir” dedi.

