Kavruluyoruz!

Ülkede mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde kaydedilen sıcaklık, 44 dereceye kadar çıktı. Sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar sürmesi beklenirken, Meteoroloji Dairesi uyarılar yaptı

Meteoroloji Dairesi, bu hafta da bölgenin oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağını ve en yüksek hava sıcaklığının 41-44 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

18 - 24 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, hafta boyunca açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 41 - 44 derece, sahillerde ise 36 - 39 derece dolaylarında seyredecek.

Öte yandan, dünyanın birçok ülkesinde de rekor seviyede sıcaklık kaydediliyor.

Ülkede mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde kaydedilen sıcaklık nedeniyle Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgası, ultraviyole radyasyonu ve orman yangın olasılığı konularında uyarılarda bulundu. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sıcak hava dalgasının 21 Temmuz Cuma gününe kadar süreceği öngörüsünde bulundu.

Buran, bölgeyi etkileyen sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde iç kesimlerde 41-44 derece sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyrettiğini aktardı.

Önceki gün de ultraviyole radyasyonu ile ilgili uyarı yayımlayan Meteoroloji Dairesi, ultraviyole radyasyonu “aşırı” olarak değerlendirerek, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında 5 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtti. Meteoroloji Dairesi ayrıca, orman yangın olasılığının “kritik” seviyede olduğu uyarısında da bulundu.

Sağlık Bakanlığı da, ülkeyi etkisi altına alan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan korunmak amacıyla vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “güneş altında” çalışma yasağı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dünden 21 Temmuz’a kadar (her iki tarih de dahil) 12.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasakladı.

