4 kaza, 2 yaralı, 2 tutuklu

Ülkenin farklı yerlerinde meydana gelen 4 trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, alkollü olduğu tespit edilen 2 sürücü de tutuklandı

Dün sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda ters şeritte ilerleyen 54 yaşındaki Alaiddin Alisinanoğlu kazaya neden oldu.Alisinanoğlu, MC 103 plakalı salon aracıyla ters istikamette Lefkoşa’ya doğru seyrederken Metgin Gıda yakınlarında, Gazimağusa istikametine doğru aynı şeritte giden 25 yaşındaki Mehmet Üçokka yönetimindeki SH 062 plakalı salon araca çarptı. Kazada yaralanan her iki araç sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜLER ALKOLLÜLefkoşa’da dün sabahın ilk saatlerinde kaza oldu. JM 059 plakalı salon aracıyla 183 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada Osmanpaşa Caddesi'nde batı istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki Abdulhamit Demir, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve park halindeki GF 270 plakalı araca vurdu. Savrulan GF 270 plakalı araç da park halindeki JT 789 plakalı araca vurdu. Kazada yaralanan olmazken, JM 059 plakalı araç sürücüsü Abdulhamit Demir tutuklandı.Lefkoşa-Girne Anayolu 6 ve 7’nci kilometreleri arasında dün sabah 03.30 sıralarında alkollü sürücünün karıştığı bir kaza oldu.27 yaşındaki İkakke Abasi Emmanuel Akpan, 130 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZSZ 171 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada ayni istikamete doğru önünde seyreden 57 yaşındaki Mustafa Akerler yönetimindeki RY 575 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RY 575 plakalı araç bariyerlere çarpıp durabildi. Kazada yaralanan olmazken ZSZ 171 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN TAKLA ATTIÖte yandan, Yenierenköy - Yeşilköy anayolunda önceki akşam saat 21.00 sıralarında kaza oldu.36 yaşındaki Vasıf Babili, yönetimindeki KD 629 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yola aniden atılan köpeğe çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Babili’nin aracı yolun solundan yoldan çıkarak, toprak sete çarpıp takla attı. Kazada yaralanan olmadı.