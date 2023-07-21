4 günde denizde 4'üncü ölüm

Gazimağusa’da 82 yaşındaki bir kadın denizde yaşamını yitirdi. 4 günde denizde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi

82 yaşındaki Kevser Kaner isimli kadın, Gazimağusa’da deniz içerisinde bulunduğu sırada yaşamını yitirdi.

Önceki gün saat 16.30 sıralarında, Kevser Kaner, Gazimağusa’da deniz içerisinde bulunduğu sırada yaşamını yitirdi.

Kaner’in ölüm sebebinin aterosklerotik kalp rahatsızlığı, kalp krizi, kronik akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu olduğu tespit edildi.

PAZAR VE PAZARTESİ 3 KİŞİ DAHA BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ülkede 16 ve 17 Temmuz'da da üç ayrı suda boğulma vakası polis raporuna yansımıştı.

16 Temmuz Pazar günü 39 yaşındaki Altyn Esetova, pazar sabahı 05.30 sıralarında Karaoğlanoğlu'nda girdiği denizde yaşamını yitirmişti. Yapılan otopsisinde, Esetova'nın "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Aynı gün Yeniboğaziçi'nde de 07.00 sıralarında 69 yaşındaki Necat Asilsoy denize gireceği sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Asilsoy'un otopsisinde, ölüm sebebinin "kalp hastalığı, kalp krizi ve suda boğulma" olduğu tespit edilmişti.

17 Temmuz Pazartesi günü ise Vadili'de ikamet eden 71 yaşındaki Duran Özer, 10.00 sıralarında Gazimağusa'da deniz içerisinde bulunduğu sırada yaşamını yitirmişti. Özer'in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "epilepsi ve suda boğulma" sonucu olduğu belirlenmişti.

AŞIRI SICAKLARA DIKKAT

Uzmanlar aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde, özellikle kalp, şeker, böbrek ve astım hastalarının dışarıya çıkmaması gerektiğini vurguluyor.

Küçük çocukların yanı sıra 65 yaş üstü erişkinlerin, hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve kronik hastalığı olanların daha büyük risk altında olduğunu belirten uzmanlar, özellikle 11.00 — 16.00 saatleri arasında 5 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği uyarısı yapıyor.

