39 kişiye daha vatandaşlık

UBP-YDP-DP Hükümeti, 39 kişiye daha Bakanlar Kurulu kararı ile ‘istisnai’ yurttaşlık hakkı verdi.

Yurttaşlık hakkı verilen 39 kişinin isimleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hükümet, 2023 yılı içerisinde 4 bin 346 kişiye yurttaşlık hakkı vermişti.



