39 kişiye daha vatandaşlık

UBP-YDP-DP Hükümeti, 39 kişiye daha Bakanlar Kurulu kararı ile ‘istisnai’ yurttaşlık hakkı verdi.
Yurttaşlık hakkı verilen 39 kişinin isimleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hükümet, 2023 yılı içerisinde 4 bin 346 kişiye yurttaşlık hakkı vermişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.