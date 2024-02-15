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39 kişiye daha vatandaşlık

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39 kişiye daha vatandaşlık
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UBP-YDP-DP Hükümeti, 39 kişiye daha Bakanlar Kurulu kararı ile ‘istisnai’ yurttaşlık hakkı verdi.
Yurttaşlık hakkı verilen 39 kişinin isimleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hükümet, 2023 yılı içerisinde 4 bin 346 kişiye yurttaşlık hakkı vermişti. 
 
 
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