Yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına yüzde 65 artış

“Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara ortalama yüzde 65 zam yapıldı

Bakanlar Kurulu, gelir bütçesinde yer alan harçlara zam yaptı. Zam oranları, 13 Şubat 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, “Dışişleri Dairesi, Kuruluş Görev ve çalışma Esasları Yasası” adı altında yer alan “Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü” üçüncü kısımda yer alan “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara ortalama yüzde 65 zam yapıldı.

Buna göre, “KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 2,340 TL’den 3,860 TL’ye; KKTC ikamet harcı 1,750 TL’den 2,890 TL’ye yükseltildi.

Pasaport için (beş yıllık normal cilt), teslim harcı, kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaport ve bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen seyahat belgesi (Lasse-Passe) için “pasaport harçlarını düzenleyen ve yürürlükte olan Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’nde öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır” deniliyor.

“Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica veyahut tavsiyede bulunmak”ın harcı 302 TL’den 500 TL’ye çıktı.

“İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi” 302 TL’den 500 TL’ye yükseldi.

“Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalade ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi” 585 TL’den 965 TL’ye; “pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme” 585 TL’den 965 TL’ye yükseldi.



