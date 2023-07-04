Tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırdı

Lefkoşa’da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiye döner bıçağı ile saldıran zanlı Mehmet Gündüz tutuklandı

Lefkoşa’da alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla korkutarak tehdit eden Mehmet Gündüz tutuklandı.

Lefkoşa'da meydana gelen "Şiddet tehdidi”, “Korkutmak maksadı ile silah taşımak”, “Kanunsuz bıçak taşımak”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık" suçlarında tutuklanan zanlı Mehmet Gündüz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da Kahramanlar Caddesi üzerinde aynı yerde sakin zanlı Mehmet Gündüz nefesinde 149 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu elinde kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 56 cm toplam unluğu 72 cm olan döner bıçağını aynı yerde sakin S.D’ye gösterip adı edileni korkutacak bir şekilde üzerine doğru koşarak gelişi güzel sallayıp, adı edilene hitaben yüksek sesle "keseceğim hepinizi" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlı Mehmet Gündüz’ün aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını ve

döner bıçağını emare olarak aldıklarını belirtti.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi ve ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

