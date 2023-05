31 Ekim’e kadar ateş yakmak yasak

1 Mayıs- 31 Ekim tarihleri arasında her türlü ateş yakmanın yasak olduğu açıklandı

PGM-İtfaiye Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kuru otların en küçük kıvılcımdan bile tutuşabileceğini hatırlatarak, 1 Mayıs- 31 Ekim tarihleri arasında her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu yineledi.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü “tedbirleri zamanında alarak yangınları önleyelim” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte kuruyan otların en küçük bir kıvılcımdan bile tutuşabileceğini unutmayalım. Her ne maksatla olursa olsun 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile de olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatırız” dedi.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü, “Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin, kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceğini ve istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini unutmayalım” diyerek, halka, yangın belirtisi veya duman gözlemlendiğinde 199 itfaiye, 155 polis imdat veya 177 orman yangını hatlarına gecikmeden bilgi vermesi çağrısında bulundu.