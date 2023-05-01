Nadir ailesinde mülk kavgası

Kıbrıslı işinsanı Asil Nadir’in eşi Nur Nadir ile ablası Nesrin el-Bedri arasında mülk krizi çıktı. Nur Nadir, ablasını sahte evraklarla mülkü üzerine geçirmekle suçladı

Kıbrıslı Türk işinsanı 82 yaşındaki Asil Nadir’in eşi 38 yaşındaki Neriman Nur Nadir ile ablası Nesrin el-Bedri arasında mülk dolandırıcılığı kavgası çıktı.

Nur Nadir, ablası Nesrin’i, babasına emanet verilen mülkü sahte evrakla üzerine geçirmekle suçladı ve bu nedenle babasının ‘evlatlıktan ret’ ettiğini duyurdu. Kavga konusu mülkün Nur Nadir’e ait olduğu ileri sürülüyor.

Nadir Ailesi içindeki mülk kavgası, Nur Nadir’in önceki gün sosyal medya hesabından babası Haydar Ali el-Bedri ile çektiği selfie fotoğrafı ve babasının, ablasını evlatlıktan reddettiğine dair duyurusunu yayınlamasıyla ortaya çıktı.

BABA: ARTIK KIZIM DEĞİLSİN

Nur Nadir’in paylaştığı ‘evlatlıktan ret’ ilanında baba Haydar Ali, “Emaneten üzerimde bulunan taşınmazı iznim, onayım, bilgim ve vekaletim olmadan sahte evrak düzenleyerek kendi üzerine alması nedeniyle kızım Nesrin El Bedri’yi evlatlıktan reddettiğimi tüm kamuoyu ile paylaşırım” ifadelerini kullandı. Dolandırıcılıkla suçlanan abla Nesrin el-Bedri sessizliğini korurken KKTC medyası, Nadir Ailesi içinde kavgaya neden olan mülkün, Nur Nadir’e ait olduğunu iddia etti.

1990’LARIN ÜNLÜ İSMİ

1941 doğumlu Asil Nadir, 1990’lı yıllarda sahibi olduğu PollyPeck şirketiyle İngiltere’nin sayılı zenginleri arasında yer alıyordu. O dönem, Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batması ve İngiltere’de dolandırıcılık davası açılması nedeniyle 1993’te KKTC’ye kaçtı. Nadir 2005 yılında kendinden 44 yaş küçük Filistin kökenli Neriman Nur ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi. 2010 yılında kendi isteği ile İngiltere’ye dönen ve yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Nadir, 2017’de önce Türkiye’ye iade edildi, Silivri Cezaevi’nde bir gün kaldıktan sonra KKTC’ye döndü. Asil-Nur Nadir çiftinin tüp bebek yöntemiyle iki çocuğu bulunuyor. Nadir’in, Ayşegül Tecimer’le evliliğinden de 2 oğlu var.

